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Espreso.tvОбществоПредставители 29 стран НАТО прибудут в Киев 31 октября, - СМИ

Представители 29 стран НАТО прибудут в Киев 31 октября, - СМИ


фото: rfe
Визит Североатлантического совета НАТО в Киев состоится 31 октября

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Многочисленные источники и в Брюсселе, и Киеве подтверждают, что дата согласована - это произойдет 31 октября. При этом Венгрия этот визит не заблокировала.

Сначала визит Североатлантического совета в Киев был запланирован на 9-10 июля, однако его перенесли на осень.

  • Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.

 

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