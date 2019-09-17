Представители 29 стран НАТО прибудут в Киев 31 октября, - СМИ
17 сентября, 2019, 16:03
Визит Североатлантического совета НАТО в Киев состоится 31 октября
Об этом говорится в статье "Европейской правды".
Многочисленные источники и в Брюсселе, и Киеве подтверждают, что дата согласована - это произойдет 31 октября. При этом Венгрия этот визит не заблокировала.
Сначала визит Североатлантического совета в Киев был запланирован на 9-10 июля, однако его перенесли на осень.
- Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.
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