Представители 29 стран НАТО прибудут в Киев 31 октября, - СМИ

17 сентября, 2019, 16:03

Визит Североатлантического совета НАТО в Киев состоится 31 октября

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Многочисленные источники и в Брюсселе, и Киеве подтверждают, что дата согласована - это произойдет 31 октября. При этом Венгрия этот визит не заблокировала.

Сначала визит Североатлантического совета в Киев был запланирован на 9-10 июля, однако его перенесли на осень.