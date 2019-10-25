Милованов назвал топ-10 прибыльных государственных предприятий
25 октября, 2019, 18:29
Самым прибыльным государственным предприятием является "Нафтогаз Украины"
Об этом министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов сообщил в Facebook.
Министр приводит топ-10 государственных предприятий по уровню полученной чистой прибыли в I полугодии 2019 года:
- АО "НАК" Нафтогаз Украины "- 24,26 млрд грн,
- ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - 1,76 млрд грн,
- ПАО "Укргидроэнерго" - 1,19 млрд грн,
- ГП "НАЭК" Энергоатом "- 1,11 млрд грн,
- АО "Укрзализныця" - 1,07 грн,млрд
- ГП "Администрация морских портов Украины" - 853, 6 млн грн,
- ГП "Международный аэропорт Борисполь" - 792, 5 млн грн,
- АО "Укрпочта" - 475 млн грн,
- ГП "Укринтерэнерго" - 370, 6 млн грн,
- ГП "Антонов" - 369, 9 млн грн.
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