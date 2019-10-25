Милованов назвал топ-10 прибыльных государственных предприятий

25 октября, 2019, 18:29

Самым прибыльным государственным предприятием является "Нафтогаз Украины"

Об этом министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

Министр приводит топ-10 государственных предприятий по уровню полученной чистой прибыли в I полугодии 2019 года: