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Espreso.tvОбществоМилованов назвал топ-10 прибыльных государственных предприятий

Милованов назвал топ-10 прибыльных государственных предприятий

Самым прибыльным государственным предприятием является "Нафтогаз Украины"

Об этом министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

Министр приводит топ-10 государственных предприятий по уровню полученной чистой прибыли в I полугодии 2019 года:

  1. АО "НАК" Нафтогаз Украины "- 24,26 млрд грн,
  2. ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - 1,76 млрд грн,
  3. ПАО "Укргидроэнерго" - 1,19 млрд грн,
  4. ГП "НАЭК" Энергоатом "- 1,11 млрд грн,
  5. АО "Укрзализныця" - 1,07  грн,млрд
  6. ГП "Администрация морских портов Украины" - 853, 6 млн грн,
  7. ГП "Международный аэропорт Борисполь" - 792, 5 млн грн,
  8. АО "Укрпочта" - 475 млн грн,
  9. ГП "Укринтерэнерго" - 370, 6 млн грн,
  10. ГП "Антонов" - 369, 9 млн грн.

 

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