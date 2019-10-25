МАУ сокращает количество рейсов из Борисполя: пока правительство не позволит не облетать Россию

25 октября, 2019, 11:11

Авикомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сокращает программу полетов в аэропорту "Борисполь" с 16 ноября

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" оптимизирует систему хаба в Международном аэропорту Борисполь с учетом колебаний спроса, транзитных потоков, прогнозов развития экономики Украины и ситуации с необходимостью облета территории Российской Федерации. Сокращение программы полетов обусловлено необходимостью оптимизации расходов авиакомпании и возвращения ее в зону безубыточности", - говорится в сообщении.

Новое расписание вводится с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации.

В связи с отрицательной рентабельностью МАУ прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу. Воздушное сообщение между Киевом и Пекином будет приостановлено, а частотность полетов по маршруту Киев - Бангкок - Киев будет снижена до трех еженедельных рейсов.

"Такие изменения вступят в силу с 16 ноября и будут действовать до выработки правительством Украины эффективного решения по созданию равных конкурентных условий для украинских и иностранных перевозчиков при выполнении рейсов с облетом территории Российской Федерации", - заявили в МАУ.

Собственные регулярные рейсы МАУ в пункты Западной Европы будет выполняться в дневное время с вылетом из Киева в промежутке 9:30 - 10:30 и прилетом в Киев в промежутке 17:30 - 18:30 по местному времени. Частотность полетов между Киевом и Брюсселем, Копенгагеном, Стокгольмом, Краковом и Мадридом возрастет до ежедневной. Дважды в день будут выполняться рейсы по маршрутам Киев - Лондон - Киев и Киев - Вильнюс - Киев.

Собственные регулярные рейсы МАУ в Каир, Дубай, Анкару, Измир, Ереван, Баку и Тегеран будут выполняться в ночное время с вылетом из Киева в промежутке 20:00 - 21:00 и прилетом в Киев в промежутке 7:30 - 8:45 по местному время. Полеты в Тель-Авив, Стамбул и Тбилиси будут выполняться по несколько раз в день.

Авиакомпания МАУ будет продолжать обеспечивать регулярное воздушное сообщение между городами Украины, соединяя столицу с Одессой, Харьковом и Львовом двумя рейсами в день, а с Днипром, Херсоном, Черновцами, Запорожьем и Ивано-Франковском - ежедневно.

В период зимней навигации количество рейсов МАУ между Киевом и Торонто возрастет с двух до трех в неделю. Также, с 16 ноября произойдут изменения в расписании рейсов в Нью-Йорк - вылет из Киева переносится на 11:30, прилет в Киев - на 16:20 соответственно. Рейсы в США и Канаду будут выполняться на самолетах Boeing-777.

Количество еженедельных рейсов между Киевом и Дели увеличится до пяти в сезоне Зима 2019/2020, а потом и до семи в сезоне Лето 2020. На этом маршруте МАУ будет эксплуатировать самолеты Boeing-767.

"В связи с изменениями плана полетов дальнемагистральных рейсов, выполнение дублирующих ночных рейсов и дублирующих дневных рейсов МАУ на восточных направлениях будет сокращено. Авиакомпания МАУ предложит пассажирам изменение маршрута перевозки при наличии такой возможности или возврат стоимости билета, если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от предложенного альтернативного рейса", - говорится в пресс-релизе.