Луческу ошарашил суммой, которой "Шахтер" должен ему быть благодарен

25 октября, 2019, 19:49

Легендарный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, чем "Шахтер" должен ему быть благодарен

Об этом сообщает "Вацко Light" в youtube.

Знаменитый румынский тренер Мирча Луческу вспомнил достижения донецкого "Шахтера" во время его работы в клубе.

"Носил я часы, которые стоили 100 000 евро? Это правда. Но не забывайте, сколько я заработал для "Шахтера "- более 500 млн евро во время моей работы в клубе. Участие в Лиге чемпионов, громкие трансферы. Думаю, я заслужил подобный подарок ", - признался специалист.

74-летний Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 год. Вместе с горняками специалист восемь раз выигрывал чемпионат Украины, шесть раз становился триумфатором национального кубка, а также завоевал Кубок УЕФА в 2009 году.