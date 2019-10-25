Луческу ошарашил суммой, которой "Шахтер" должен ему быть благодарен
25 октября, 2019, 19:49
Легендарный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу рассказал, чем "Шахтер" должен ему быть благодарен
Об этом сообщает "Вацко Light" в youtube.
Знаменитый румынский тренер Мирча Луческу вспомнил достижения донецкого "Шахтера" во время его работы в клубе.
"Носил я часы, которые стоили 100 000 евро? Это правда. Но не забывайте, сколько я заработал для "Шахтера "- более 500 млн евро во время моей работы в клубе. Участие в Лиге чемпионов, громкие трансферы. Думаю, я заслужил подобный подарок ", - признался специалист.
74-летний Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 год. Вместе с горняками специалист восемь раз выигрывал чемпионат Украины, шесть раз становился триумфатором национального кубка, а также завоевал Кубок УЕФА в 2009 году.
- Напомним, летом экс-тренер "Шахтера" румын Мирча Луческу опроверг информацию о приглашении от киевского "Динамо".
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