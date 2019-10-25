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Espreso.tvОбществоГазпромовская "дочка" подтвердила арест акций по иску Нафтогаза

Газпромовская "дочка" подтвердила арест акций по иску Нафтогаза

Дочерняя компания российского "Газпрома" South Stream Transport BV подтвердила, что Окружной суд Амстердама арестовал акции компании по иску НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В компании, которая строит морскую часть газопровод "Турецкий поток", уверяют, что арест акций не повлияет на строительство или эксплуатацию трубопровода.

"Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". Сейчас мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года", - заявили в компании.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что Окружной суд Амстердама удовлетворил требование компании об аресте с 23 октября 2019 года 100% акций South Stream Transport BV

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