Газпромовская "дочка" подтвердила арест акций по иску Нафтогаза
25 октября, 2019, 22:46
Дочерняя компания российского "Газпрома" South Stream Transport BV подтвердила, что Окружной суд Амстердама арестовал акции компании по иску НАК "Нафтогаз Украины"
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
В компании, которая строит морскую часть газопровод "Турецкий поток", уверяют, что арест акций не повлияет на строительство или эксплуатацию трубопровода.
"Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". Сейчас мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года", - заявили в компании.
Ранее в Нафтогазе сообщили, что Окружной суд Амстердама удовлетворил требование компании об аресте с 23 октября 2019 года 100% акций South Stream Transport BV
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