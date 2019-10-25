Газпромовская "дочка" подтвердила арест акций по иску Нафтогаза

25 октября, 2019, 22:46

Дочерняя компания российского "Газпрома" South Stream Transport BV подтвердила, что Окружной суд Амстердама арестовал акции компании по иску НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В компании, которая строит морскую часть газопровод "Турецкий поток", уверяют, что арест акций не повлияет на строительство или эксплуатацию трубопровода.

"Акции остаются в собственности ООО "Газпром трансгаз Краснодар". Сейчас мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года", - заявили в компании.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что Окружной суд Амстердама удовлетворил требование компании об аресте с 23 октября 2019 года 100% акций South Stream Transport BV