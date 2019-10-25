Суд Амстердама арестовал акции компании, которая строит "Турецкий поток" - Нафтогаз
25 октября, 2019, 17:00
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании South Stream Transport BV, которая отвечает за строительство и управление Турецким Потоком
Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза", - написал он .
Отметим, первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Среди потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.
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