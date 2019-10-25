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Espreso.tvОбществоСуд Амстердама арестовал акции компании, которая строит "Турецкий поток" - Нафтогаз

Суд Амстердама арестовал акции компании, которая строит "Турецкий поток" - Нафтогаз


фото: aa.tr
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании South Stream Transport BV, которая отвечает за строительство и управление Турецким Потоком

Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза", - написал он .

Отметим, первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Среди потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.


 

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