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Espreso.tvОбществоЭкс-чиновник РФ Алексашенко не является советником Гончарука, - заявление правительства

Экс-чиновник РФ Алексашенко не является советником Гончарука, - заявление правительства


фото: iz.ru
Кабинет министров Украины заявил, что не назначал советником премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах экс-заместителя министра финансов РФ Сергея Алексашенко

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником Премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником Премьер-министра Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Слидство.Инфо" обнародовало документ , где секретариат Кабмина рассматривает представление руководителя аппарата премьер-министра Украины относительно назначения Сергея Алексашенко советником Гончарука.

Алексашенко - гражданин России. В 1993-1995 годах занимал должность заместителя министра финансов РФ. В конце 90-х был первым заместителем главы правления Центрального банка России. Работал в российском Росбанке и холдинговой компании "Интеррос".

С 2014 года проживает в США. В 2015 году Сергей Алексашенко, объясняя свой отъезд в США "Радио Свободе", называл себя беженцем. А также критиковал российские государственные институты и действия Владимира Путина на посту президента.

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