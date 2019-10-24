Советником премьера Гончарука может стать экс-чиновник РФ, - СМИ

24 октября, 2019, 19:02

Советником премьер-министра Алексея Гончарука на общественных началах планируют назначить экс-заместителя министра финансов РФ Сергея Алексашенко

Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении "Слидства.Инфо".

Судя по документу, секретариат Кабмина рассматривает представление руководителя аппарата премьер-министра Украины относительно назначения Сергея Алексашенко советником премьера на общественных началах.

Алексашенко - гражданин России. В 1993-1995 годах занимал должность заместителя министра финансов РФ. В конце 90-х был первым заместителем главы правления Центрального банка России. Работал в российском Росбанке и холдинговой компании "Интеррос".

С 2014 года проживает в США. В 2015 году Сергей Алексашенко, объясняя свой отъезд в США "Радио Свободе", называл себя беженцем. А также критиковал российские государственные институты и действия Владимира Путина на посту президента.

В интервью радио "Эхо Москвы" в мае 2014 Алексашенко заявлял, что Россия, захватив Крым, разрушила систему международных гарантий, которые давали Украине по неприкосновенности ее территории. А также разрушила баланс, который существовал в Европе и других регионах мира, об отсутствии войн за территории.

Алексей Гончарук в комментарии "Слидству.Инфо" заметил, что назначение советником гражданина РФ является очень рискованным и требует консультаций с СБУ. Впрочем, по словам премьера, говорить о таком назначении пока заблаговременно.

"Я не хочу это комментировать, потому что пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет", - сказал Гончарук.

Позицию Сергея Алексашенко издание пока не получило.