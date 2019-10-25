Аваков считает, что полк "Азов" пытаются дискредитировать
25 октября, 2019, 09:48
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов" - это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины
Об этом он заявил на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, сообщает пресс-служба МВД.
По словам Авакова, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии является законным регулярным подразделением.
Личный состав подразделения примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Отечества, заверил министр.
"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения" Азов "является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины", - заявил Аваков.
- Ранее 40 представителей Демократической партии в Конгрессе обратились в Госдепартамент США с требованием внести полк "Азов" в список террористических организации.
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