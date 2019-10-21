Наравне с ИГИЛ: в США требуют внести полк "Азов" в список террористических организаций

21 октября, 2019, 08:12

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций

Об этом говорится в письме , опубликованном на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает Голос Америки .

Конгрессмены обосновали свое обращение тем, что у федерального правительства нет инструментов для противодействия угрозе в случае, если американец "присягает на верность насильственной белой экстремистской группе рубежом и распространяет их террористическую риторику".

"Батальон Азов" является известной ультранационалистической милицейской организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами ", - говорится в обращении.