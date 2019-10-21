Наравне с ИГИЛ: в США требуют внести полк "Азов" в список террористических организаций
Об этом говорится в письме , опубликованном на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает Голос Америки .
Конгрессмены обосновали свое обращение тем, что у федерального правительства нет инструментов для противодействия угрозе в случае, если американец "присягает на верность насильственной белой экстремистской группе рубежом и распространяет их террористическую риторику".
"Батальон Азов" является известной ультранационалистической милицейской организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами ", - говорится в обращении.
- В список иностранных теористичних организаций, куда требуют включить "Азов", входят ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие. Из европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).
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