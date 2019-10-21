 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНаравне с ИГИЛ: в США требуют внести полк "Азов" в список террористических организаций

Наравне с ИГИЛ: в США требуют внести полк "Азов" в список террористических организаций

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций

Об этом говорится в письме , опубликованном на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает Голос Америки .

Конгрессмены обосновали свое обращение тем, что у федерального правительства нет инструментов для противодействия угрозе в случае, если американец "присягает на верность насильственной белой экстремистской группе рубежом и распространяет их террористическую риторику".

"Батальон Азов" является известной ультранационалистической милицейской организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами ", - говорится в обращении.

  • В список иностранных теористичних организаций, куда требуют включить "Азов", входят ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие. Из европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

21 октября, 2019 понедельник

20 октября, 2019 воскресенье

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать