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Espreso.tvОбщество18 депутатов Киевсовета обратились к Зеленскому с просьбой уволить Кличко

18 депутатов Киевсовета обратились к Зеленскому с просьбой уволить Кличко


фото: ua.interfax.com.ua/
18 депутатов Киевского городского совета попросили президента Владимира Зеленского уволить главу КГГА Виталия Кличко

Об этом сообщает LB.ua.

Депутаты пишут, что на уровне центральной власти после избрания Зеленского наблюдаются "первые положительные сдвиги", а в это время Киев с Кличко продолжает жить "по другим правилам - мошенничества, кумовства, коррупции и злоупотребления властью".

"Столицей нашего государства все еще руководят люди, которые и дальше не защищают интересы общества, а используют бюджет для собственного обогащения. Результат такого "хозяйствования" - хаотичная застройка, транспортный коллапс, ужасная экология и устаревшая система ЖКХ", - говорится в обращении.

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