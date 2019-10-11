Ткаченко: Выборы мэра Киева будут ближе к весне 2020-го

11 октября, 2019, 11:46

Нардеп Александр Ткаченко, кандидатуру которого президент рассматривает на пост главы КГГА, заявил, что выборы мэра Киева, скорее всего, состоятся ближе к весне 2020 года

Об этом Ткаченко рассказал в интервью "LB.ua".

"Я бы хотел, чтобы они (выборы в Киеве - ред). Произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне", - заявил он.

Ткаченко добавил, что точного ответа на вопрос, будут ли местные выборы по всей Украине, нет.

"На мой взгляд, проводить выборы с целью перезагрузки системы надо уже на длительный период", - отметил нардеп.