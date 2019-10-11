 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТкаченко: Выборы мэра Киева будут ближе к весне 2020-го

Ткаченко: Выборы мэра Киева будут ближе к весне 2020-го


фото: lb.ua
Нардеп Александр Ткаченко, кандидатуру которого президент рассматривает на пост главы КГГА, заявил, что выборы мэра Киева, скорее всего, состоятся ближе к весне 2020 года

Об этом Ткаченко рассказал в интервью "LB.ua".

"Я бы хотел, чтобы они (выборы в Киеве - ред). Произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне", - заявил он.

Ткаченко добавил, что точного ответа на вопрос, будут ли местные выборы по всей Украине, нет.

"На мой взгляд, проводить выборы с целью перезагрузки системы надо уже на длительный период", - отметил нардеп.

  • Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко подал декларацию в НАПК, где отметил, что претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

11 октября, 2019 пятница

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать