В киевское метро планируют закупить 50 новых вагонов

24 октября, 2019, 15:16

Для Киевского метрополитена планируют приобрести до 50 новых вагонов

Об этом сообщает пресс-служба столичного городского совета.

Сегодня на заседании горсовета депутаты приняли решение, которое имеет целью пополнить парк метрополитена новыми вагонами.

"Столица намерена приобрести до 50 новеньких вагонов на общую сумму до 50 млн евро. В мэрии говорят, это обеспечит более качественное и быстрее перемещение по городу. А также позволит уменьшить нагрузку на наземный транспорт, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в столице," - говорится в сообщении.

Средства на приобретение вагонов предоставит Европейский банк реконструкции и развития.

Сейчас парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час "пик" на линии выпускается 546 вагонов.