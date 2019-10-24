Сильное наводнение во Франции: 3 погибших
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении французского министерства говорится, что сильный дождь сейчас движется в направлении северной Корсики.
"За последние три дня особенно сильные штормы прошли югом Франции, вызвав три смерти и нанеся серьезный ущерб региону", - говорится в заявлении французского министерства внутренних дел.
"Дождь продолжается и сейчас идет на восточном побережье Верхней Корсики. Все должны сохранять бдительность", - добавили в министерстве.
В городе Безье выпало 198 мм осадков всего за 6 часов в среду утром - это объем осадков двухмесячной нормы. В Эро, по данным синоптиков, за 24 часа выпало 240 мм дождя. Это 50-летний рекорд.
Около 2 тысяч пожарных и спасателей были направлены в регион, где реки вышли из берегов, перекрыли дороги и нанесли значительный ущерб.
Напомним, ливни накрыли также север Италии, что стало причиной наводнений, разрушений объектов инфраструктуры и гибели двух человек
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