 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСильное наводнение во Франции: 3 погибших

Сильное наводнение во Франции: 3 погибших


фото: REUTERS
По меньшей мере три человека погибли в результате наводнения на юге Франции

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении французского министерства говорится, что сильный дождь сейчас движется в направлении северной Корсики.

"За последние три дня особенно сильные штормы прошли югом Франции, вызвав три смерти и нанеся серьезный ущерб региону", - говорится в заявлении французского министерства внутренних дел.

"Дождь продолжается и сейчас идет на восточном побережье Верхней Корсики. Все должны сохранять бдительность", - добавили в министерстве.

В городе Безье выпало 198 мм осадков всего за 6 часов в среду утром - это объем осадков двухмесячной нормы. В Эро, по данным синоптиков, за 24 часа выпало 240 мм дождя. Это 50-летний рекорд.

Около 2 тысяч пожарных и спасателей были направлены в регион, где реки вышли из берегов, перекрыли дороги и нанесли значительный ущерб.

Напомним, ливни накрыли также север Италии, что стало причиной наводнений, разрушений объектов инфраструктуры и гибели двух человек

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать