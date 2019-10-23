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Espreso.tvОбществоТысячи людей без электричества, двое погибших: на Италию обрушились ливни

Тысячи людей без электричества, двое погибших: на Италию обрушились ливни


фото: reuters
Север Италии накрыли ливни, которые стали причиной наводнений, разрушений объектов инфраструктуры и гибели двух человек

Об этом сообщает ANSA.

Из-за сильных дождей уровень реки По, которая пересекает Италию с запада на восток, поднялся на 3,5 метра в сутки.

Оползни и наводнения зафиксированы в Пьемонте, Лигурии и Ломбардии.


Недалеко от Генуи умер таксист, машина которого слетела с дороги, в Турине также погиб водитель автомобиля.


Дороги и школы закрыли во многих районах, также перебои железнодорожным транспортом. Несколько тысяч человек остались без электричества.

В городе Каприати-д'Орба обрушился мост. Глава региона Пьемонт призвал ввести чрезвычайное положение.

Напомним, что большая часть города Милан была затоплена из-за сильных штормов на севере Италии.

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