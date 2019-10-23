Тысячи людей без электричества, двое погибших: на Италию обрушились ливни
Об этом сообщает ANSA.
Из-за сильных дождей уровень реки По, которая пересекает Италию с запада на восток, поднялся на 3,5 метра в сутки.
Оползни и наводнения зафиксированы в Пьемонте, Лигурии и Ломбардии.
Maltempo in Piemonte: morto un tassista, oltre 100 sfollati https://t.co/aSWtyxXm0q pic.twitter.com/JKePly98b0- Vivere Italia (@vivereitalia) October 22, 2019
Недалеко от Генуи умер таксист, машина которого слетела с дороги, в Турине также погиб водитель автомобиля.
Maltempo in Piemonte, crolla un ponte nell'Alessandrino: il video dal drone https://t.co/BOaXR2juHO- Francesco Filipponi (@FilipponiFra) October 22, 2019
Дороги и школы закрыли во многих районах, также перебои железнодорожным транспортом. Несколько тысяч человек остались без электричества.
В городе Каприати-д'Орба обрушился мост. Глава региона Пьемонт призвал ввести чрезвычайное положение.
#Maltempo : in #Piemonte fiumi di fango, danni alle coltivazioni e allagamenti. Le testimonianze da Gavi e Acqui https://t.co/Vm9tVUSgYo pic.twitter.com/7tPFINFjKu- SIR (@agensir) October 22, 2019
Напомним, что большая часть города Милан была затоплена из-за сильных штормов на севере Италии.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно