Правоохранители запретили свидетелю попытки подкупа "слуг народа" выступать на ТВ, - Арахамия

24 октября, 2019, 17:24

Свидетель попытки подкупа членов парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не будет участвовать в ток-шоу на телеканале "1 + 1", в котором Арахамия обещал обнародование показаний свидетеля о попытках подкупа депутатов

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, сообщает "Укринформ".

"К сожалению, свидетеля не будет сегодня в студии, потому что ему запретили правоохранительные органы, говорят, что есть две угрозы: это утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а во-вторых, учитывая, что количество денег в этой схеме где $ 20 млн в год в течение последних пяти лет, кажется, есть уже кто-то заработал $ 100 млн. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи. Я не могу на это влиять ", - отметил Арахамия.

В то же время он выразил надежду, что вскоре правоохранительные органы огласят результаты расследования.

"Ему (свидетелю) посредник с конечным заказчиком сказал так: "Мы понимаем, что СМИ уже раскрыли нашу схему, она уже открыта и надо ее как-то скрыть"... Я думаю, надеюсь, что правоохранительные органы быстро сработают и скоро мы увидим это в новостях ", - добавил глава фракции "Слуга народа".

В то же время на уточняющий вопрос, является ли свидетель депутатом, Арахамия ответил: "Да".