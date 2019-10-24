Почти $ 600 в месяц: правительство пересмотрело прогноз относительно средних зарплат в Украине до 2022 года
24 октября, 2019, 16:38
Кабинет министров Украины пересмотрел прогноз по уровню средней зарплаты в Украине: в 2020 году показатель может составлять $ 471,6
Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2020 год, разработанном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
К концу 2019 года правительство прогнозирует среднюю зарплату на уровне $ 408,6 в месяц.
При условии, что курс доллара в 2020 году составит 27 грн, средняя зарплата в гривнах, которую прогнозирует Минэкономики, должен составить 12733 гривен в месяц.
В 2021-2022 годах средняя зарплата, по оценкам правительства, должна вырасти еще больше. Так, в 2021 году украинцы должны в среднем зарабатывать $ 531,3 в месяц, а в 2022 году средняя зарплата должна вырасти почти до 600 долларов и составить $ 593,1 доллара в месяц.
- Напомним, средняя номинальная заработная плата в августе 2019 года составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн) .
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