Средняя зарплата в Украине уменьшилась в августе, - Госстат
27 сентября, 2019, 16:25
Средняя номинальная заработная плата в августе 2019 года составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн)
Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики.
По данным ведомства, относительно августа 2018 года средняя заработная плата выросла на 17,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2019 года к августу прошлого года выросла на 7,7%.
Самая высокая зарплата в августе была в столице - 15694 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 8017 грн.
В среднем в большинстве регионов размер зарплаты колеблется в пределах от 8000 до 9000 грн.
Самую большую зарплату получают в сфере финансов и стахования - 18649 грн, самую низкую в образовании - 7349 грн, здравоохранении - 7067 грн и и в сфере пищевых услуг - 7015 грн.
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