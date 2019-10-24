 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацбанк ожидает уже в этом году получить транш от МВФ

Нацбанк ожидает уже в этом году получить транш от МВФ


фото: bank.gov.ua
Национальный банк предусматривает подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение первого транша уже в 2019 году

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга, передает "Экономическая правда" .

"Макропрогноз Национального банка предусматривает подписание соглашения с МВФ и получение транша в этом году. Пока мы не обсуждали объем программы, поэтому не можем говорить о сумме транша", - отметил Смолий.

Ранее в Национальном банке сообщали, что надеются достичь соглашения с Международным валютным фондом на рабочем уровне по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) для Украины до конца 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

23 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать