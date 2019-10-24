Нацбанк ожидает уже в этом году получить транш от МВФ
24 октября, 2019, 15:35
Национальный банк предусматривает подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение первого транша уже в 2019 году
Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга, передает "Экономическая правда" .
"Макропрогноз Национального банка предусматривает подписание соглашения с МВФ и получение транша в этом году. Пока мы не обсуждали объем программы, поэтому не можем говорить о сумме транша", - отметил Смолий.
Ранее в Национальном банке сообщали, что надеются достичь соглашения с Международным валютным фондом на рабочем уровне по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) для Украины до конца 2019 года.
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