Нацбанк ожидает уже в этом году получить транш от МВФ

24 октября, 2019, 15:35

Национальный банк предусматривает подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение первого транша уже в 2019 году

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга, передает "Экономическая правда" .

"Макропрогноз Национального банка предусматривает подписание соглашения с МВФ и получение транша в этом году. Пока мы не обсуждали объем программы, поэтому не можем говорить о сумме транша", - отметил Смолий.

Ранее в Национальном банке сообщали, что надеются достичь соглашения с Международным валютным фондом на рабочем уровне по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) для Украины до конца 2019 года.