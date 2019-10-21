Нацбанк рассчитывает достичь соглашения с МВФ до конца года

21 октября, 2019, 10:55

В Национальном банке Украины надеются достичь соглашения с Международным валютным фондом на рабочем уровне по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) для Украины до конца 2019 года

Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в интервью Укринформа.

"Я бы не делала каких-либо прогнозов по времени, чтобы не формировать определенных " сверхожиданий ", которые всегда потом очень сложно объяснять. Прежде всего, мы говорим о трехлетнем сроке программы", - отметила представитель НБУ.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры о большой программе, которая является более длительной по объемам и временем, чем предыдущая. Поэтому сейчас важно обсудить все условия Фонда, понять, что стоит за теми или иными обязательствами для Украины, чтобы не возникало недоразумений при реализации.

"Мы очень надеемся на то, что в этом году завершим (переговоры - ред.) И в этом же году достигнем staff-level agreement (договоренности на рабочем уровне - ред.), подпишем меморандум, и команда МВФ, которая работает с нами, сможет подать Исполнительном совете МВФ все необходимое для утверждения программы ", - отметила Рожкова.

Она отметила, что общая сумма финансирования по программе на нынешнем этапе не обсуждается.