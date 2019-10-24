Корниенко рассказал о встрече руководителей фракции "Слуга народа" с Зеленским и Богданом

24 октября, 2019, 09:54

Корниенко считает, что у Зеленского и Богдана нет желания контролировать фракцию "Слуга народа"

Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью Украинской правде.

Он, в частности, ответил на вопрос, какова основная функция руководителей 15 групп, на которые разделена фракция "Слуга народа".

"В коммуникационном пространстве заместителей председателей фракций уже есть люди с ОПГ. Нет промежуточного звена, что мы с Арахамией что-то собираем и идем к Андрею Иосифовичу (Богдану, - ред.). Иосифович общается напрямую с заместителем, если ему надо. Также заместители регулярно встречаются с президентом", - сказал Корниенко.

По его словам, такие встречи проходят раз в две недели. На этих встречах присутствовали 15 руководителей групп, Разумков, Богдан, Трофимов (первый заместитель руководителя Офиса президента, - ред.). Зеленский может быть на таких встречах, если есть "острые вопросы".

Корниенко считает, что у Зеленского и Богдана нет желания контролировать фракцию.

"Нет желания контролировать, есть желание, чтобы какой-то был результат. И это часто может восприниматься со стороны сторонними наблюдателями как какой-то контроль. Но это не контроль, это желание, чтобы мы вместе двигались туда, куда мы все вместе отправились", - добавил Корниенко.