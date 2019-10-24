Корниенко рассказал о встрече руководителей фракции "Слуга народа" с Зеленским и Богданом
Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью Украинской правде.
Он, в частности, ответил на вопрос, какова основная функция руководителей 15 групп, на которые разделена фракция "Слуга народа".
"В коммуникационном пространстве заместителей председателей фракций уже есть люди с ОПГ. Нет промежуточного звена, что мы с Арахамией что-то собираем и идем к Андрею Иосифовичу (Богдану, - ред.). Иосифович общается напрямую с заместителем, если ему надо. Также заместители регулярно встречаются с президентом", - сказал Корниенко.
По его словам, такие встречи проходят раз в две недели. На этих встречах присутствовали 15 руководителей групп, Разумков, Богдан, Трофимов (первый заместитель руководителя Офиса президента, - ред.). Зеленский может быть на таких встречах, если есть "острые вопросы".
Корниенко считает, что у Зеленского и Богдана нет желания контролировать фракцию.
"Нет желания контролировать, есть желание, чтобы какой-то был результат. И это часто может восприниматься со стороны сторонними наблюдателями как какой-то контроль. Но это не контроль, это желание, чтобы мы вместе двигались туда, куда мы все вместе отправились", - добавил Корниенко.
- Напомним, что депутаты от "Слуги народа" пригласили на заседание фракции , где будут рассматриваться принципиальные решения по коррупционному скандалу.
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