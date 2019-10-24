"Ситуация может закончиться по-разному": Корниенко о возможном взяточничестве "слуг"

24 октября, 2019, 09:45

Депутатов от "Слуги народа" пригласили на заседание фракции, где будут рассматриваться принципиальные решения

Об этом народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью Украинской правде.

"Я думаю, что понимание можно будет найти. В этом кейсе (возможного лоббирования чьих-то интересов. - Ред.) есть несколько слоев: само голосование на комитете, также недоразумения внутри комитета, когда одни депутаты говорят, что надо работать так, другие - что надо работать по-другому", - пояснил Корниенко.

Нардеп объяснил, что информация об исключении из партии "не совсем правильная":

"Сейчас распространяется информация, что мы кого-то будем исключать - это не совсем правильно. Мы просто просим всех депутатов приехать на фракцию, потому что, возможно, будут рассматриваться принципиальные решения. Совсем не факт, что принципиальные решения будут касаться исключения из фракции. Могут быть абсолютно другие решения. В прошлый раз на заседании фракции многих людей не было. Мы бы хотели, чтобы важные решения принимала вся фракция. Она может закончиться по-разному. Давайте не делать прогнозов и выводов... ", - объяснил Корниенко.

Ранее сообщалось, что ОПГ закидывает 11 нардепам- "слугам" взяточничество: по $30 тыс. за противодействие законопроекту об электронных площадках при оценке недвижимости.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по поводу возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.

Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу, пройдут проверку на полиграфе.