Коболев призвал Раду принять закон о ГТС
Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз.
"Принятие этого законопроекта необходимо для своевременного завершения процесса отделения оператора ГТС от Нафтогаза. Это, в свою очередь, крайне важно для выполнения Украиной международных обязательств и сохранения нашей страной транзита газа", - отметил Коболев.
Он отдельно обратил внимание депутатов на то, что Украине необходимо завершить сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) до 1 января, когда завершится действие действующего транзитного контракта с Газпромом, поэтом скорейшее принятие законопроекта Верховной Радой критически важно.
"ГТС будет сохранена в государственной собственности - не предвидится никаких изменений этого статуса. Она будет находиться в управлении оператора на основании соглашения хозяйственного ведения. В свою очередь, ОГТСУ будет принадлежать ОАО "Магистральные газопроводы Украины", владельцем которого является Министерство финансов Украины", - сказал Коболев .
В то же время Коболев предложил депутатам сохранить возможность привлечения международных партнеров к управлению ГТС по согласованию с Верховной Радой.
"Важно сохранить право Верховной Рады, которое закреплено в законе "О рынке природного газа", для привлечения к ОГТСУ, по согласованию парламента, партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути - ведь без решения Верховной Рады ничего не произойдет. Но, с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами, мы оставляем окно возможностей и доводим конструктивность наших подходов ", - отметил руководитель Нафтогаза.
- Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2239-1 по анбандлингу Нафтогаза .
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