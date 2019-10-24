 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоболев призвал Раду принять закон о ГТС

Коболев призвал Раду принять закон о ГТС


фото: gordonua.com
По его словам, Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект об анбалдинге, потому что это предпосылка для сохранения транзита российского газа с 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз.

"Принятие этого законопроекта необходимо для своевременного завершения процесса отделения оператора ГТС от Нафтогаза. Это, в свою очередь, крайне важно для выполнения Украиной международных обязательств и сохранения нашей страной транзита газа", - отметил Коболев.

Он отдельно обратил внимание депутатов на то, что Украине необходимо завершить сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) до 1 января, когда завершится действие действующего транзитного контракта с Газпромом, поэтом скорейшее принятие законопроекта Верховной Радой критически важно.

"ГТС будет сохранена в государственной собственности - не предвидится никаких изменений этого статуса. Она будет находиться в управлении оператора на основании соглашения хозяйственного ведения. В свою очередь, ОГТСУ будет принадлежать ОАО "Магистральные газопроводы Украины", владельцем которого является Министерство финансов Украины", - сказал Коболев .

В то же время Коболев предложил депутатам сохранить возможность привлечения международных партнеров к управлению ГТС по согласованию с Верховной Радой.

"Важно сохранить право Верховной Рады, которое закреплено в законе "О рынке природного газа", для привлечения к ОГТСУ, по согласованию парламента, партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути - ведь без решения Верховной Рады ничего не произойдет. Но, с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами, мы оставляем окно возможностей и доводим конструктивность наших подходов ", - отметил руководитель Нафтогаза.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать