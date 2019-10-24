Коболев призвал Раду принять закон о ГТС

24 октября, 2019, 21:17

По его словам, Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект об анбалдинге, потому что это предпосылка для сохранения транзита российского газа с 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз.

"Принятие этого законопроекта необходимо для своевременного завершения процесса отделения оператора ГТС от Нафтогаза. Это, в свою очередь, крайне важно для выполнения Украиной международных обязательств и сохранения нашей страной транзита газа", - отметил Коболев.

Он отдельно обратил внимание депутатов на то, что Украине необходимо завершить сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) до 1 января, когда завершится действие действующего транзитного контракта с Газпромом, поэтом скорейшее принятие законопроекта Верховной Радой критически важно.

"ГТС будет сохранена в государственной собственности - не предвидится никаких изменений этого статуса. Она будет находиться в управлении оператора на основании соглашения хозяйственного ведения. В свою очередь, ОГТСУ будет принадлежать ОАО "Магистральные газопроводы Украины", владельцем которого является Министерство финансов Украины", - сказал Коболев .

В то же время Коболев предложил депутатам сохранить возможность привлечения международных партнеров к управлению ГТС по согласованию с Верховной Радой.

"Важно сохранить право Верховной Рады, которое закреплено в законе "О рынке природного газа", для привлечения к ОГТСУ, по согласованию парламента, партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути - ведь без решения Верховной Рады ничего не произойдет. Но, с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами, мы оставляем окно возможностей и доводим конструктивность наших подходов ", - отметил руководитель Нафтогаза.