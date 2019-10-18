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Espreso.tvОбществоРада предварительно поддержала законопроект об отделении ГТС от Нафтогаза

Рада предварительно поддержала законопроект об отделении ГТС от Нафтогаза

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2239-1 по анбандлингу Нафтогаза

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Верховная Рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

За проголосовали 286 нардепов.

Известно, что представители ООО "Оператор ГТС" и Секретариата Энергетического сообщества ЕС достигли договоренности по изменениям в законодательство Украины, которые являются критически важными для сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" и ее успешного прохождения как со стороны Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), так и со стороны Секретариата Энергетического сообщества ЕС.

Наработанные Оператором ГТС изменения в законодательство разработаны во исполнение требований постановления Кабинета министров Украины № 840 от 18 сентября 2019 года по отделению и независимости Оператора ГТС (анбандлингу).

С 1 января 2020 года должно состояться юридическое отделение ООО "Оператор ГТС Украины". Владеть и управлять им будет ОАО "Магистральные газопроводы Украины", которое подчинено Министерству финансов Украины. Выбранная модель обеспечивает независимость нового оператора ГТС от Группы Нафтогаз Украины - Naftogaz, полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по его добыче и поставке.

"Сутью принятия акта является внесение изменений в законодательные акты Украины с целью обеспечения реализации требования отделения и независимости оператора ГТС по модели ISO в соответствии с законом Украины "О рынке природного газа", а также требований об отделении и независимости оператора системы передачи электроэнергии по закону Украины "О рынке электрической энергии" и Третьего Энергетического пакета ЕС", - отмечается в пояснительной записке.

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