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Espreso.tvОбществоГорбатюк о своем увольнении: "убирают тех, кто указывает на нарушения Рябошапки"

Горбатюк о своем увольнении: "убирают тех, кто указывает на нарушения Рябошапки"


фото: nv.ua
23 октября Генеральная прокуратура уволила начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюка

Об этом уже уволен начальник управления специальных расследований Сергей Горбатюк заявил в эфире Еспресо.TV

"Исходя из развития событий, убирают из прокуратуры тех, кто указывает на нарушение закона со стороны генпрокурора, в том числе при переаттестации. Вторая возможная причина увольнения - помешать расследованию дел, в первую очередь - коррупционных, где фигурируют экс-высокопоставленные лица, и майдановских дел", - отметил Горбатюк.

По его словам, за 1,5 месяца нового руководства не было прогресса по этим делам:

"По результатам расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении бывшим руководителям государства, начиная с президента к лицам, причастным к созданию незаконных преступных организаций. С первых дней руководство ГПУ видит, что это - вымышленное, ничем не обусловленное подозрение. Они считают, что эти расследования - безосновательны. Не было реакции на то, что собранные доказательства для сообщения о подозрении. Не было категорических решений. Вместо ознакомления с доказательствами они решили увольнять ", - пояснил он.

Горбатюк добавил, что якобы никакой очистки генпрокуратуры нет:

"В стране осуществляется большой обман, под лозунгами очистки ничего не происходит, своевольный процесс с огромным количеством нарушений закона. Можно предположить, что одна цель - убрать тех, кто отстаивает закон и создать тех, кто будет выполнять прихоти руководства. За 1,5 месяца видно, что нет желания соблюдать закон ",

 

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