 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФинансовые резервы Украины будут расти, несмотря на выплату госдолга, - Смолий

Финансовые резервы Украины будут расти, несмотря на выплату госдолга, - Смолий


фото: bank.gov.ua
В Национальном банке ожидают рост международных золотовалютных резервов в последующие годы до 23-24 миллиардов долларов, несмотря на выплаты по долговым обязательствам

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время пресс-брифинга, передает hromadske.

"Объем международных резервов, несмотря на осуществление существенных выплат по внешнему долгу, в этом и последующих годах будет колебаться на уровне около 23-24 миллиардов долларов, что достаточно для финансирования будущего импорта в течение трех месяцев", - рассказал Смолий.

Он отметил, что в прогнозе НБУ отмечается, что Украина будет сотрудничать с МВФ, что позволит привлекать более дешевое кредитование и улучшить доступ инвесторам к украинским активам.

  • По итогам августа 2019 года уровень международных резервов Украины превысил $ 22 млрд
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

23 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать