Финансовые резервы Украины будут расти, несмотря на выплату госдолга, - Смолий
24 октября, 2019, 15:35
В Национальном банке ожидают рост международных золотовалютных резервов в последующие годы до 23-24 миллиардов долларов, несмотря на выплаты по долговым обязательствам
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время пресс-брифинга, передает hromadske.
"Объем международных резервов, несмотря на осуществление существенных выплат по внешнему долгу, в этом и последующих годах будет колебаться на уровне около 23-24 миллиардов долларов, что достаточно для финансирования будущего импорта в течение трех месяцев", - рассказал Смолий.
Он отметил, что в прогнозе НБУ отмечается, что Украина будет сотрудничать с МВФ, что позволит привлекать более дешевое кредитование и улучшить доступ инвесторам к украинским активам.
- По итогам августа 2019 года уровень международных резервов Украины превысил $ 22 млрд
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