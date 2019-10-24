Финансовые резервы Украины будут расти, несмотря на выплату госдолга, - Смолий

24 октября, 2019, 15:35

В Национальном банке ожидают рост международных золотовалютных резервов в последующие годы до 23-24 миллиардов долларов, несмотря на выплаты по долговым обязательствам

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время пресс-брифинга, передает hromadske.

"Объем международных резервов, несмотря на осуществление существенных выплат по внешнему долгу, в этом и последующих годах будет колебаться на уровне около 23-24 миллиардов долларов, что достаточно для финансирования будущего импорта в течение трех месяцев", - рассказал Смолий.

Он отметил, что в прогнозе НБУ отмечается, что Украина будет сотрудничать с МВФ, что позволит привлекать более дешевое кредитование и улучшить доступ инвесторам к украинским активам.