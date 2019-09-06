Международные резервы Украины превысили $22 млрд - НБУ

6 сентября, 2019, 16:56

По итогам августа 2019 года уровень международных резервов Украины превысил $22 млрд

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 сентября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 22,015 млрд долларов (в эквиваленте)", - говорится в сообщении Нацбанка 6 сентября.

Отмечается, что уровень международных резервов несколько вырос против августовского, когда на счету Нацбанка было $21,84 млрд.

Благодаря большим объемам покупки валюты на межбанковском рынке, Нацбанку удалось увеличить объемы резервов несмотря на значительные выплаты по государственному долгу.

Сейчас объем международных резервов покрывает потребности Украины в импорте на следующие 3,5 месяца. Безопасным считается уровень резервов, который покрывает выплаты на следующие 3 месяца и более.

Отметим, что в августе Нацбанк существенно уменьшил объемы покупки валюты на межбанковском рынке и пополнения международных резервов. Это связано с меньшими объемами инвестиций иностранцев в облигации государственного долга Украины.