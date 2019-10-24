Евросоюз готов отложить Brexit до 31 января, - СМИ
Об этом сообщает DW.
"Послы 27 государств, которые останутся в составе Евросоюза после выхода Великобритании, на встрече в среду, 23 октября, в Брюсселе не приняли решение по просьбе Лондона предоставить новую отсрочку для Brexit", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что, по словам трех высокопоставленных дипломатов ЕС, послы склонны предоставить Лондону новую отсрочку. Причем сделать это они предпочли бы в рамках "письменной процедуры", чтобы избежать внеочередного саммита Евросоюза.
Дипломаты также сообщили, что 27 стран ЕС, скорее всего, согласятся отсрочить Brexit еще на три месяца - до 31 января.
Напомним, что спикер канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что Германия не будет возражать против любого предложения Европейского Союза предоставить Британии продление срока выхода из блока.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно