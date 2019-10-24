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Espreso.tvОбществоЕвросоюз готов отложить Brexit до 31 января, - СМИ

Евросоюз готов отложить Brexit до 31 января, - СМИ


фото: reuters
Дипломаты 27 стран ЕС пока не определились с ответом на просьбу Лондона о новой отсрочке Brexit, но, скорее всего, Великобритании дадут еще три месяца

Об этом сообщает DW.

"Послы 27 государств, которые останутся в составе Евросоюза после выхода Великобритании, на встрече в среду, 23 октября, в Брюсселе не приняли решение по просьбе Лондона предоставить новую отсрочку для Brexit", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что, по словам трех высокопоставленных дипломатов ЕС, послы склонны предоставить Лондону новую отсрочку. Причем сделать это они предпочли бы в рамках "письменной процедуры", чтобы избежать внеочередного саммита Евросоюза.

Дипломаты также сообщили, что 27 стран ЕС, скорее всего, согласятся отсрочить Brexit еще на три месяца - до 31 января.

Напомним, что спикер канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что Германия не будет возражать против любого предложения Европейского Союза предоставить Британии продление срока выхода из блока.

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