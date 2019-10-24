Чумак говорит, что Горбатюка приглашали работать в ГБР
24 октября, 2019, 16:56
Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак утверждает, что экс-руководителю управления специальных расследований Сергею Горбатюку предлагали работу в Государственном бюро расследований
Об этом сообщает hromadske .
"Он выбрал позицию идти в суд. Но у него был выбор. Ему предлагалось: хотите - идите следователем в ГБР, хотите - прокурором в специально созданный для вас департамент процессуального руководства расследования преступлений Майдана", - сказал Чумак.
Он добавил, что в Генпрокуратуре нет другого способа, кроме передать дела Майдана: часть в НАБУ, часть в ГБР.
"Ибо этого требует от нас закон. 19 в ноября мы вообще прекращаем следствие", - резюмировал Чумак.
В то же время сам Горбатюк отрицает факт предложения должностей в ГБР и обвинил Чумака во лжи.
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