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Espreso.tvОбществоПрокуратура обжалует оправдательный приговор экс-беркутовцу Хандрыкину

Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-беркутовцу Хандрыкину


фото: vgo-sokil.org.ua
Руководитель группы прокуроров Валерий Смирнов заявил, что оправдательный приговор экс-беркутовцу Андрею Хандрыкину, которого обвиняют в истязании майдановцев, будет обжаловано

Об этом сообщает "Громадское".

По словам Смирнова, сторона обвинения категорически не согласна с объявленным судом приговора Хандрыкину. По его мнению, судья вышла за пределы процессуальной роли арбитра, когда не предоставила стороне обвинения права реплик во время судебных прений по делу.

"У нас были конкретные обоснованные доводы, опровергающие аргументы защитника Хандрыкина о непринадлежности доказательств и недоказанности вины обвиняемого. Однако почему судья не предоставила нам права опровергнуть позицию защиты во время дебатов. Наши процессуальные права были нарушены, и это также мы будем указывать в нашей апелляционной жалобе. На подачу апелляции у нас есть месяц", - сказал Смирнов.

По его словам, группа прокуроров имеет очень четкую правовую позицию по этому делу и доводы вины, в частности Хандрыкина, в совершении преступления.

Хандрыкина обвиняли в избиении двух активистов Майдана 20 января 2014 г. на колоннаде столичного стадиона "Динамо". Расследование дела длилось три года, эксберкутовцу грозило до 10 лет лишения свободы.

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