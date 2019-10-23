Зеленский пригласил японскую компанию инвестировать в мусороперерабатывающие заводы и дороги в Украине
23 октября, 2019, 14:11
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством компании Marubeni Corporation в Японии
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Представители Marubeni Corporation рассказали, что уже поставляют из Украины в Японии зерновые и молочную продукцию и рассчитывают на расширение перечня агропромышленной продукции. В Украине они также реализуют экологические проекты, например поставляют солнечные панели.
Президент пригласил японских бизнесменов инвестировать в мусороперерабатывающие заводы в Украине, вспомнив экологические проблемы во Львове и других украинских мегаполисах, и рассказал о возможности инвестирования в строительство дорог в Украине.
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