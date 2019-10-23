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Espreso.tvОбществоЗеленский пригласил японскую компанию инвестировать в мусороперерабатывающие заводы и дороги в Украине

Зеленский пригласил японскую компанию инвестировать в мусороперерабатывающие заводы и дороги в Украине


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством компании Marubeni Corporation в Японии

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Представители Marubeni Corporation рассказали, что уже поставляют из Украины в Японии зерновые и молочную продукцию и рассчитывают на расширение перечня агропромышленной продукции. В Украине они также реализуют экологические проекты, например поставляют солнечные панели.

Президент пригласил японских бизнесменов инвестировать в мусороперерабатывающие заводы в Украине, вспомнив экологические проблемы во Львове и других украинских мегаполисах, и рассказал о возможности инвестирования в строительство дорог в Украине.

 
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