Зеленский пригласил японскую компанию инвестировать в мусороперерабатывающие заводы и дороги в Украине

23 октября, 2019, 14:11

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Представители Marubeni Corporation рассказали, что уже поставляют из Украины в Японии зерновые и молочную продукцию и рассчитывают на расширение перечня агропромышленной продукции. В Украине они также реализуют экологические проекты, например поставляют солнечные панели.

Президент пригласил японских бизнесменов инвестировать в мусороперерабатывающие заводы в Украине, вспомнив экологические проблемы во Львове и других украинских мегаполисах, и рассказал о возможности инвестирования в строительство дорог в Украине.