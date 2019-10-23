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Espreso.tvОбществоЗеленский назвал условия встречи в "нормандском формате"

Зеленский назвал условия встречи в "нормандском формате"


фото: unian.net
Президент Владимир Зеленский заявил, что условия встречи лидеров стран "нормандского формата" - это согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках - Станице Луганской, Золотом и Петровском

Об этом он заявил в интервью программе "Сегодня".

"Когда мы говорим, что Москва выставляет условия, знаете, очень многие средства массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас предстоит встреча, когда мы согласуем текст так называемой "формулы Штайнмайера" и когда у нас будет разведение на трех участках", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что в Станице Луганской разведение уже произошло. Сейчас, по его словам, идут подготовительные работы к разведению в Петровском и Золотом.

"Там разведение происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна", - отметил он.

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