Зеленский назвал условия встречи в "нормандском формате"

23 октября, 2019, 20:24

Об этом он заявил в интервью программе "Сегодня".

"Когда мы говорим, что Москва выставляет условия, знаете, очень многие средства массовой информации говорят о различных условиях. Мы договорились, что у нас предстоит встреча, когда мы согласуем текст так называемой "формулы Штайнмайера" и когда у нас будет разведение на трех участках", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что в Станице Луганской разведение уже произошло. Сейчас, по его словам, идут подготовительные работы к разведению в Петровском и Золотом.

"Там разведение происходит из-за нарушения тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна", - отметил он.