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Espreso.tvОбществоЗеленский в Японии встретился со Штайнмайером

Зеленский в Японии встретился со Штайнмайером

В рамках рабочего визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Отмечается, что стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

Лидеры стран согласились, что Нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для восстановления работы" Нормандской четверки ". Рассчитываем на проведение встречи лидеров" Нормандской четверки "в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - подчеркнул Зеленский.

 

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