Зеленский в Японии встретился со Штайнмайером
23 октября, 2019, 08:12
В рамках рабочего визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером
Об этом сообщает Офис президента в Facebook.
Отмечается, что стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.
Лидеры стран согласились, что Нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.
"Украина выполнила свою часть для восстановления работы" Нормандской четверки ". Рассчитываем на проведение встречи лидеров" Нормандской четверки "в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - подчеркнул Зеленский.
Читайте также
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
Читайте также
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек