Зеленский в Японии встретился со Штайнмайером

23 октября, 2019, 08:12

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Отмечается, что стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

Лидеры стран согласились, что Нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для восстановления работы" Нормандской четверки ". Рассчитываем на проведение встречи лидеров" Нормандской четверки "в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - подчеркнул Зеленский.