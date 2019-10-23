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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС на боевом задании погиб нацгвардеец Дмитрий Антыков

В зоне ООС на боевом задании погиб нацгвардеец Дмитрий Антыков


фото: nv.ua
23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков

Об этом сообщает пресс-служба бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков. Он был замечательным собратом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины", - говорится в сообщении.

Личный состав бригады в искренней скорби вместе с родными и близкими Дмитрия.

По данным штаба ООС на 19:00, потерь среди украинских военных не было .

 

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