В зоне ООС на боевом задании погиб нацгвардеец Дмитрий Антыков

23 октября, 2019, 22:22

23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков

Об этом сообщает пресс-служба бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"23 октября во время выполнения боевой задачи на передовой трагически погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков. Он был замечательным собратом и профессиональным артиллеристом, преданно любил свою жену, помогал и поддерживал друзей и был настоящим патриотом Украины", - говорится в сообщении.

Личный состав бригады в искренней скорби вместе с родными и близкими Дмитрия.

По данным штаба ООС на 19:00, потерь среди украинских военных не было .