День в зоне ООС: 16 обстрелов, оккупанты применили запрещенное вооружение

23 октября, 2019, 19:32

В течение текущих суток вооруженные формирования РФ и террористы 16 раз нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг обстрелял наши позиции из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов по позициям Объединенных сил: вблизи Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм; дважды вблизи Пищевика и два раза неподалеку Павлополя - со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Песков и два раза неподалеку Лебединского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов наших позиций: возле Зайцевого - из автоматических гранатометов; трижды в районе Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.