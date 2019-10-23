День в зоне ООС: 16 обстрелов, оккупанты применили запрещенное вооружение
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг обстрелял наши позиции из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 11 обстрелов по позициям Объединенных сил: вблизи Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм; дважды вблизи Пищевика и два раза неподалеку Павлополя - со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Песков и два раза неподалеку Лебединского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов наших позиций: возле Зайцевого - из автоматических гранатометов; трижды в районе Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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