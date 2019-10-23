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Espreso.tvОбществоВ Каталонии: сепаратисты заблокировали дороги и железнодорожные пути

В Каталонии: сепаратисты заблокировали дороги и железнодорожные пути


фото: reuters
В городах Каталонии сепаратисты заблокировали дороги и несколько железных дорог

Об этом сообщает Express.

На одном из пригородных маршрутов поезд попал в дерево, оставленное на дорогах протестующими. Авария спровоцировала задержку движения, обошлось без жертв.

Блокады продолжались на десятках дорогах в районе Барселоны, Лериды и Жироны. В большинстве демонстранты - это члены радикальных Советов обороны Республики (CDR), которые требуют немедленного провозглашения независимости Каталонии.

В Жироне студенты перекрыли подъездные пути в университет, а также входы в здания нескольких университетских факультетов.

В пятницу, 18 октября, в центре Барселоны возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями.

Каталонцы протестуют из-за решения Верховного суда Испании приговорить к длительным тюремным заключениям политиков, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году.

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