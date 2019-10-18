В Барселоне возобновились массовые беспорядки: демонстранты жгут мусор и мебель

18 октября, 2019, 12:10

В ночь на 18 октября на улицах Барселоны возобновились массовые демонстрации, в которых приняли участие несколько тысяч человек

Как сообщает El Pais, демонстранты жгли мусор и мебель в центре города, бросали камни и петарды в полицейских.

Кроме того, протестующие подожгли стулья одного из уличных кафе и бросили их на проезжую часть.

Также была разбита витрина одного из банковских отделений.

Полиции пришлось прекращать столкновения сторонников независимой Каталонии и правых радикалов, которые проводили свой митинг.

Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, когда Верховный суд Испании вынес приговоры лидерам Каталонии, участвовавших в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Девять политиков и активистов приговорены к тюремным срокам от 9 до 13 лет.

После этого в Барселоне начались массовые акции протеста и блокирование дорог.

Протесты также охватили Жирону, Таррагону и Манреса. В Жироне, в частности, люди заблокировали железную дорогу.

Также протестующие частично заблокировали аэропорт Эль Прат.