 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Барселоне возобновились массовые беспорядки: демонстранты жгут мусор и мебель

В Барселоне возобновились массовые беспорядки: демонстранты жгут мусор и мебель

В ночь на 18 октября на улицах Барселоны возобновились массовые демонстрации, в которых приняли участие несколько тысяч человек

Как сообщает El Pais, демонстранты жгли мусор и мебель в центре города, бросали камни и петарды в полицейских.

Кроме того, протестующие подожгли стулья одного из уличных кафе и бросили их на проезжую часть.

Также была разбита витрина одного из банковских отделений.

Полиции пришлось прекращать столкновения сторонников независимой Каталонии и правых радикалов, которые проводили свой митинг.

Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, когда Верховный суд Испании вынес приговоры лидерам Каталонии, участвовавших в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Девять политиков и активистов приговорены к тюремным срокам от 9 до 13 лет.

После этого в Барселоне начались массовые акции протеста и блокирование дорог.

Протесты также охватили Жирону, Таррагону и Манреса. В Жироне, в частности, люди заблокировали железную дорогу.

Также протестующие частично заблокировали аэропорт Эль Прат.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать