В Барселоне возобновились массовые беспорядки: демонстранты жгут мусор и мебель
Как сообщает El Pais, демонстранты жгли мусор и мебель в центре города, бросали камни и петарды в полицейских.
Кроме того, протестующие подожгли стулья одного из уличных кафе и бросили их на проезжую часть.
Также была разбита витрина одного из банковских отделений.
Полиции пришлось прекращать столкновения сторонников независимой Каталонии и правых радикалов, которые проводили свой митинг.
Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, когда Верховный суд Испании вынес приговоры лидерам Каталонии, участвовавших в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Девять политиков и активистов приговорены к тюремным срокам от 9 до 13 лет.
После этого в Барселоне начались массовые акции протеста и блокирование дорог.
Протесты также охватили Жирону, Таррагону и Манреса. В Жироне, в частности, люди заблокировали железную дорогу.
Также протестующие частично заблокировали аэропорт Эль Прат.
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