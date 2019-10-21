Милан затопило: на Италию обрушился сильный шторм
21 октября, 2019, 20:22
Большая часть города Милан была затоплена из-за сильных штормов на севере Италии
Об этом сообщает ANSA.
Река Севесо под угрозой выхода из берегов, в частности в районах Изола, Виа Зары и Пиатцелы Истрии.
Чрезвычайные службы и полиция получили большое количество звонков из-за подтопления.
A Milano hanno aperto un AquaPark?- Quelli Competenti #FacciamoRide (@Icompetenti) October 21 2019
Chiedo per un amico pic.twitter.com/8b9l97YdBT
Кроме того, в Генуе и Савоне объявили красный уровень опасности из-за погоды.
В регионе было зафиксировано более 20 тысяч молний после полуночи и существует угроза оползня.
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