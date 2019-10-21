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Espreso.tvМирМилан затопило: на Италию обрушился сильный шторм

Милан затопило: на Италию обрушился сильный шторм

Большая часть города Милан была затоплена из-за сильных штормов на севере Италии

Об этом сообщает ANSA.

Река Севесо под угрозой выхода из берегов, в частности в районах Изола, Виа Зары и Пиатцелы Истрии.

Чрезвычайные службы и полиция получили большое количество звонков из-за подтопления.

Кроме того, в Генуе и Савоне объявили красный уровень опасности из-за погоды.

В регионе было зафиксировано более 20 тысяч молний после полуночи и существует угроза оползня.

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