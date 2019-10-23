Совет НБУ рассчитывает на расширение полномочий и переизбрала Данилишина

23 октября, 2019, 12:25

Совет Нацбанка инициировал в парламенте расширение своих полномочий по надзору за деятельностью Нацбанка и продолжил работу Богдана Данилишина в должности председателя Совета

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Нацбанка, который опубликовал на своей странице ее председатель Богдан Данилишин.

Отмечается, что полномочия председателя Совета Нацбанка продолжили временно. Выборы состоятся в ближайшее время. В его обязанности и обязанностей Совета Нацбанка входит осуществление контроля за НБУ. Так, Нацбанк является независимым институтом, но подотчетен он именно Совету Нацбанка.

В Совете НБУ также отмечают, что имеют слишком малый штат и объем финансовых ресурсов, что приводит к тому, что они не могут в полной мере проанализировать деятельность НБУ. Поэтому там предлагают парламенту предоставить им дополнительные полномочия и инструменты влияния на НБУ.

"По результатам анализа накопленного опыта за последние 3 года, можно выделить несколько аспектов, которые следует урегулировать на законодательном уровне для усиления положительных тенденций и ослабление негативных факторов. Среди них - рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ, наделенные более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей ", - говорится в пресс-релизе.