Совет НБУ рассчитывает на расширение полномочий и переизбрала Данилишина
Об этом говорится в пресс-релизе Совета Нацбанка, который опубликовал на своей странице ее председатель Богдан Данилишин.
Отмечается, что полномочия председателя Совета Нацбанка продолжили временно. Выборы состоятся в ближайшее время. В его обязанности и обязанностей Совета Нацбанка входит осуществление контроля за НБУ. Так, Нацбанк является независимым институтом, но подотчетен он именно Совету Нацбанка.
В Совете НБУ также отмечают, что имеют слишком малый штат и объем финансовых ресурсов, что приводит к тому, что они не могут в полной мере проанализировать деятельность НБУ. Поэтому там предлагают парламенту предоставить им дополнительные полномочия и инструменты влияния на НБУ.
"По результатам анализа накопленного опыта за последние 3 года, можно выделить несколько аспектов, которые следует урегулировать на законодательном уровне для усиления положительных тенденций и ослабление негативных факторов. Среди них - рассмотреть возможность расширения полномочий Совета, придание ему статуса руководящего органа НБУ, наделенные более действенным инструментарием в части принятия решений в случае недостижения поставленных перед НБУ целей ", - говорится в пресс-релизе.
- Кроме того, в Совете Нацбанка рекомендовали устранить зависимость в размерах зарплат членов правления Нацбанка и членов Совета НБУ.
- Напомним, раньше это выступал экс-член Совета НБУ, а ныне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
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