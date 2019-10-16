Министр экономики хочет перезапуска Совета Нацбанка

16 октября, 2019, 11:22

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил перезапустить работу Совета Национального банка

Об этом Милованов написал в Facebook.

Заметим, Совет Нацбанка - это орган, перед которым отчитывается руководство НБУ. Милованов, до избрания на должность в правительстве, сам был членом Совета НБУ.

"К сожалению, по моему мнению, Совет НБУ не выполняет своего мандата. Например, никому неизвестна позиция Совета НБУ по ситуации с ПриватБанком. Также неизвестно, что Совет НБУ думает о курсе или уровень процентной ставки. Так, Совет формально выполняет задачи, возложенные на нее законом. Пишет отчеты, оценивает правления. Но Совет никогда не стал настоящим органом которому доверяет общество и которого прислушиваются политики, эксперты и международные партнеры ", - заявил Милованов.

Он отметил, что сейчас существует зависимость между уровнем зарплаты членов Совета Нацбанка и руководства НБУ. Эта зависимость, по мнению Милованова, не позволяет привлечь в совет Нацбанка профессионалов высокого уровня. Также Совет Нацбанка не имеет достаточно большого бюджета.

"Например, наблюдательный совет НАК Нафтогаз имеет достаточно ресурсов, чтобы нанять себе независимую консалтинговую компанию высокого уровня, которая будет давать независимую оценку действиям правления НАК Нафтогаз. А Совет НБУ такой возможности не имеет. Мое предложение было бы предоставить Совету НБУ бюджет, которым она может распоряжаться независимо от правления ", - сообщил Милованов.