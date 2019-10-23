Славного американского боксера обвиняют в изнасиловании

23 октября, 2019, 15:40

Бывшего чемпиона мира по боксу американца Оскара де ла Хойю обвиняют в сексуальном насилии

Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, иск к боксеру и промоутеру был подан в суд Калифорнии в начале октября. Женщина, имя которой не разглашается, утверждает, что в 2017 году де ла Хойя находился с ней в близких отношениях. 31-летняя пострадавшая заявила, что в ноябре того года она отказалась вступить в сексуальную связь с ним, однако боксер силой заставил ее совершить половой акт.

В документах говорится, что женщина чувствовала боль и кричала, в ответ на это де ла Хойя смеялся. Ей удалось вырваться и убежать из дома. Позже она обратилась к врачам, ей поставили диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство". Сейчас пострадавшая все еще находится в депрессии. Представитель боксера все обвинения отверг.

На счету 46-летнего Оскара де ла Хойя 45 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Последний бой боксер провел в 2008 году, после чего завершил карьеру. Сейчас он является главой промоутерской компании Golden Boy.