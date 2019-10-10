Лучшему российскому боксеру грозит 4 года за избиение женщины в США
Об этом сообщает BoxingScene.
Чемпион WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев 25 ноября предстанет перед судом штата Калифорнии в округе Сан-Бернардино в деле об избиении женщины в июне 2018 года.
Американская модель Джейми Фронтц сообщила, что боксер оказывал ей знаки внимания на одной из вечеринок. После того, как модель не ответила взаимностью, Ковалев в компании еще одного человека последовал за ней в гостиничный номер и избил ее за отказ вступить в интимную связь.
Как следует из материалов дела, модель получила сотрясение мозга, перелом носа и смещение шейного диска.
Ковалев был арестован, но вскоре освобожден под залог в $*50 тыс. Женщина требует с боксера $8 млн.
"Ковалеву предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, что может привести к четырем годам заключения", - заявила заместитель окружного прокурора округа Сан-Бернардино Джейсон Лесо.
Сам боксер свою вину категорически отрицает. Дело не помешает Ковалеву провести поединок против чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканца Сауля Альвареса 2 ноября в Лас-Вегасе.
- Напомним, 18 января 2019 года Ковалева обвинили в избиении женщины.
- В июле 2019 года Сергея Ковалева сняли с авиарейса в Лос-Анджелесе за домогательства к другой женщине.
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