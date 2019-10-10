Лучшему российскому боксеру грозит 4 года за избиение женщины в США

10 октября, 2019, 15:06

Российского боксера Сергея Ковалева могут осудить на четыре года за избиение американской модели Джейми Фронтц

Об этом сообщает BoxingScene.

Чемпион WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев 25 ноября предстанет перед судом штата Калифорнии в округе Сан-Бернардино в деле об избиении женщины в июне 2018 года.

Американская модель Джейми Фронтц сообщила, что боксер оказывал ей знаки внимания на одной из вечеринок. После того, как модель не ответила взаимностью, Ковалев в компании еще одного человека последовал за ней в гостиничный номер и избил ее за отказ вступить в интимную связь.

Как следует из материалов дела, модель получила сотрясение мозга, перелом носа и смещение шейного диска.

Ковалев был арестован, но вскоре освобожден под залог в $*50 тыс. Женщина требует с боксера $8 млн.

"Ковалеву предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, что может привести к четырем годам заключения", - заявила заместитель окружного прокурора округа Сан-Бернардино Джейсон Лесо.

Сам боксер свою вину категорически отрицает. Дело не помешает Ковалеву провести поединок против чемпиона WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканца Сауля Альвареса 2 ноября в Лас-Вегасе.