23 октября, 2019, 15:56

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов XXI века по версии The Independent

Об этом сообщает The Independent.

Экс-форвард киевского "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко расположился в рейтинге британского издания на 19-м месте.

Возглавил список аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который опередил лидера "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду. В топ-3 также вошел испанский экс-хавбек "Барселоны" Хави.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Хави

4. Роналдинью

5. Андрес Иньеста

6. Роналдо

7. Тьерри Анри

8. Зинедин Зидан

9. Кака

10. Фабио Каннаваро.

В двадцатку лучших также вошли Андреа Пирло, Серхио Рамос, Джанлуиджи Буффон, Филипп Лам, Луиш Фигу, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Стивен Джеррард и Неймар.