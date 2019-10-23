Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов XXI века
23 октября, 2019, 15:56
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов XXI века по версии The Independent
Об этом сообщает The Independent.
Экс-форвард киевского "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко расположился в рейтинге британского издания на 19-м месте.
Возглавил список аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который опередил лидера "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду. В топ-3 также вошел испанский экс-хавбек "Барселоны" Хави.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Хави
4. Роналдинью
5. Андрес Иньеста
6. Роналдо
7. Тьерри Анри
8. Зинедин Зидан
9. Кака
10. Фабио Каннаваро.
В двадцатку лучших также вошли Андреа Пирло, Серхио Рамос, Джанлуиджи Буффон, Филипп Лам, Луиш Фигу, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Стивен Джеррард и Неймар.
- Напомним, в июле Андрей Шевченко попал в топ-101 лучших футболистов за четверть века.
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