Шевченко вошел в топ-101 лучших футболистов за четверть века

25 июля, 2019, 16:45

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в топ-101 лучших футболистов за четверть века

Рейтинг в честь 25-летия своего первого номера, составил авторитетный британский журнал FourFourTwo.

На 52 месте в списке оказался бывший футболист "Динамо", "Милана" и "Челси", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Сейчас издание опубликовало имена 81 футболиста, имена победителей будут обнародованы позже.

23 июня экс-нападающий "Челси" Андрей Шевченко отметился голом в матче лондонцев с легендами "Реала".

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