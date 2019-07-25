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Espreso.tvСпортШевченко вошел в топ-101 лучших футболистов за четверть века

Шевченко вошел в топ-101 лучших футболистов за четверть века


фото: sport.bigmir.net
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в топ-101 лучших футболистов за четверть века

Рейтинг в честь 25-летия своего первого номера, составил авторитетный британский журнал FourFourTwo.

На 52 месте в списке оказался бывший футболист "Динамо", "Милана" и "Челси", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Сейчас издание опубликовало имена 81 футболиста, имена победителей будут обнародованы позже.

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