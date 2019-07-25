Шевченко вошел в топ-101 лучших футболистов за четверть века
25 июля, 2019, 16:45
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в топ-101 лучших футболистов за четверть века
Рейтинг в честь 25-летия своего первого номера, составил авторитетный британский журнал FourFourTwo.
На 52 месте в списке оказался бывший футболист "Динамо", "Милана" и "Челси", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Сейчас издание опубликовало имена 81 футболиста, имена победителей будут обнародованы позже.
- 23 июня экс-нападающий "Челси" Андрей Шевченко отметился голом в матче лондонцев с легендами "Реала".
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