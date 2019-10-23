Ryanair будет летать из Херсона в Австрию
23 октября, 2019, 15:20
Рейсы стартуют с 30 марта и будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.
Крупнейший европейский лоукостер Ryanair открывает второе направление из Херсона - в Вену
Об этом сообщает сайт "В отпуск", ссылаясь на данные системы бронирования авиакомпании.
Рейсы стартуют с 30 марта и будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.
Каждый понедельник вылеты из Херсона будут осуществляться в 18:15, по пятницам - в 21:50.
- 15 октября стало известно, что ирландский лоукостер Ryanair запускает с 21 декабря 2019 г. прямые авиарейсы из Херсона в Краков .
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