Ryanair будет летать из Херсона в Австрию

23 октября, 2019, 15:20

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair открывает второе направление из Херсона - в Вену

Об этом сообщает сайт "В отпуск", ссылаясь на данные системы бронирования авиакомпании.

Рейсы стартуют с 30 марта и будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Каждый понедельник вылеты из Херсона будут осуществляться в 18:15, по пятницам - в 21:50.