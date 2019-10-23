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Espreso.tvОбществоRyanair будет летать из Херсона в Австрию

Ryanair будет летать из Херсона в Австрию

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair открывает второе направление из Херсона - в Вену

Об этом сообщает сайт "В отпуск", ссылаясь на данные системы бронирования авиакомпании.

Рейсы стартуют с 30 марта и будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.
Каждый понедельник вылеты из Херсона будут осуществляться в 18:15, по пятницам - в 21:50.

 
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