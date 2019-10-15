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Espreso.tvОбществоRyanair с 21 декабря начнет летать из Херсона в Краков

Ryanair с 21 декабря начнет летать из Херсона в Краков

Ирландский лоукостер Ryanair запускает с 21 декабря 2019 г. прямые авиарейсы из Херсона в Краков

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга после встречи с коммерческим директором компании Ryanair Дэвидом О'Брайаном в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Первые месяцы лоукост выполнял рейсы из киевского аэропорта Борисполя и Львова. В июне 2019 г. авиакомпания начала рейсы из Харькова и Одессы.

Ryanair с апреля 2020 г. начнет летать по маршруту Львов-Будапешт.

Ежедневно Ryanair осуществляет более 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

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