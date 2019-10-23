"Украинских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали из СИЗО Москвы в неизвестном направлении

23 октября, 2019, 19:21

Осужденных российским судом по "делу "украинских диверсантов" Владимира Дудко и Алексея Бессарабова этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в неизвестном направлении

Об этом говорится в ответе администрации СИЗО на запрос Крым.Реалии.

"Администрация СИЗО-1 ФСИН России сообщает вам, что письмо не может быть вручено, поскольку арестант отбыл в другое учреждение", - пишут из управления изолятора.

Сын Владимира Дудки Илья Каверник также рассказал, что в "Матросской тишине" не приняли лекарства для отца. Он предположил, что Дудку и Бессарабова отправят обратно в аннексированный Крым.

"В СИЗО не приняли лекарства для папы, сказав, что такой осужденный у них не находится. Кроме того, мне пришли аналогичные ответы на мои письма. Вероятно, их снова везут в Симферопольское СИЗО", - рассказал Каверник.