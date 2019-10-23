"Украинских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали из СИЗО Москвы в неизвестном направлении
Об этом говорится в ответе администрации СИЗО на запрос Крым.Реалии.
"Администрация СИЗО-1 ФСИН России сообщает вам, что письмо не может быть вручено, поскольку арестант отбыл в другое учреждение", - пишут из управления изолятора.
Сын Владимира Дудки Илья Каверник также рассказал, что в "Матросской тишине" не приняли лекарства для отца. Он предположил, что Дудку и Бессарабова отправят обратно в аннексированный Крым.
"В СИЗО не приняли лекарства для папы, сказав, что такой осужденный у них не находится. Кроме того, мне пришли аналогичные ответы на мои письма. Вероятно, их снова везут в Симферопольское СИЗО", - рассказал Каверник.
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Суд РФ оставил без изменений приговор 14 лет тюрьмы "украинским диверсантам" Дудке и Бессарабову.
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Напомним, Владимира Дудку задержали 9 ноября 2016 г. в Севастополе по очередному сфабрикованному делу "украинских диверсантов" вместе с Дмитрием Штыбликовым и Алексеем Бессарабовым.
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