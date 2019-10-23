"Нафтогаз" предлагает включать отопление в Киеве выборочно, чтобы "не отапливать воздух"
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник (4.11) прогнозируют до + 11. К тому же со следующей недели начинаются школьные каникулы, и отапливать пустые классы нет смысла. Мы понимаем беспокойство за температурный режим в больницах и садах, но, возможно, стоит подойти к подключению выборочно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что "не хотят портить настроение Кличко, но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода", поэтому считают целесообразным пересмотреть отношение к запуску отопления в столице.
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября.
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