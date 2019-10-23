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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" предлагает включать отопление в Киеве выборочно, чтобы "не отапливать воздух"

"Нафтогаз" предлагает включать отопление в Киеве выборочно, чтобы "не отапливать воздух"

НАК "Нафтогаз" предлагает избирательно подойти к подключению отопления в Киеве, потому что еще ожидается тепло, а школьники уходят на каникулы

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ближайшее похолодание в следующий вторник - будет до +8, а уже в понедельник (4.11) прогнозируют до + 11. К тому же со следующей недели начинаются школьные каникулы, и отапливать пустые классы нет смысла. Мы понимаем беспокойство за температурный режим в больницах и садах, но, возможно, стоит подойти к подключению выборочно. Чтобы киевляне могли сэкономить свои средства и не отапливать воздух", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "не хотят портить настроение Кличко, но по прогнозу погоды еще неделю будет теплая погода", поэтому считают целесообразным пересмотреть отношение к запуску отопления в столице.

  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября.

     
     
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