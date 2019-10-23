Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября

"Следующая неделя будет уже холодной. Послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон", - сказал мэр столицы.

По словам Кличко, сегодня Киев готов к подаче отопления, процесс запуска продлится 10 дней.

"На сегодня Киев готов к началу отопительного сезона. В частности, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго уже заменило более 80 км изношенных теплосетей. Работы в дальнейшем продолжаются", - добавил он.