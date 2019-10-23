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Espreso.tvОбществоОтопительный сезон в Киеве начнется 25 октября

Отопительный сезон в Киеве начнется 25 октября


фото: teren.in.ua
В Киеве подключение домов к системе централизованного отопления начнется 25 октября

Об этом в эфире Киев FM сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает НВ.

"Следующая неделя будет уже холодной. Послезавтра, 25 октября, уже начинаем отопительный сезон", - сказал мэр столицы.

По словам Кличко, сегодня Киев готов к подаче отопления, процесс запуска продлится 10 дней.

"На сегодня Киев готов к началу отопительного сезона. В частности, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго уже заменило более 80 км изношенных теплосетей. Работы в дальнейшем продолжаются", - добавил он.

 

  • По информации на сайте КГГА, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не планирует повышать для населения цены на отопление и горячую воду.
 
 
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