Первый "Слуга народа" уже прошел полиграф, - Арахамия

23 октября, 2019, 16:54

Один из народных депутатов из фракции "Слуга народа" Александр Качура уже прошел проверку на полиграфе по собственной инициативе

Об этом заявил лидер фракции Давид Арахамия, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, Качура прошел проверку на полиграфе по собственной инициативе.

"Да, господин Качура. Пошел сам и даже не посоветовался с нами. Это его была (инициатива - ред.). Потому что он является автором одного из законопроектов. Он сам сказал, хотя я не в комитете, я пойду, чтобы потом не было никаких интриг. Это хорошо. Видите, люди из "Слуги народа" демонстрируют полную открытость", - заявил Арахамия.